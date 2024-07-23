Засуджено черкащанина, який здавав до ломбарду орендовану побутову техніку

За публічного обвинувачення прокурорів Черкаської окружної прокуратури засуджено раніше судимого за вчинення корисливих злочинів місцевого жителя, який протягом тривалого часу здавав до ломбардів подобово орендоване майно (ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України).

Прокурор у суді довів, що 20-річний чоловік вводив орендодавців в оману та, отримавши начебто у тимчасове користування ігрові приставки, побутову техніку та електроінструменти, здавав їх у заставу до ломбардів, не маючи наміру їх повертати. Отримані кошти використовував для власних потреб.

Вироком суду молодого чоловіка засуджено до 5 років і 1 місяця позбавлення волі.

Наразі вирок не вступив в законну силу.

Досудове розслідування в кримінальному провадженні здійснювали слідчі Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури