Засуджено експосадовців, причетних до заволодіння понад ₴98 млн. Укрзалізниці

Оголосили вирок 4 колишнім службовим особам філії “Центр транспортного сервісу «Ліски» ПАТ “Укрзалізниця”.

Сьогодні, 30 квітня, Вищий антикорупційний суд (ВАКС) визнав винними чотирьох експосадовців, причетних до заволодіння понад 98 млн грн Укрзалізниці.

Про це розповіла пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та ВАКС.

“Колегія суддів ВАКС оголосила обвинувальний вирок 4 колишнім службовим особам філії “Центр транспортного сервісу “Ліски” ПАТ “Укрзалізниця”, викритим на зловживанні своїм службовим становищем та заволодінні коштами ПАТ “Укрзалізниця” в сумі 98,2 млн грн шляхом документального оформлення безтоварних операцій із придбання мазуту флотського і дизельного пального в ТОВ “Скела Терциум”, – йдеться у повідомленні САП.

Проте фактично ці матеріали не поставлялись ні до паромів, для потреб яких укладались договори поставки палива, ні до орендованих резервуарів.

Ексначальника філії “Центру транспортного сервісу “Ліски” ПАТ “Українська залізниця” та колишнього головного інженера філії визнано винуватими у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України. Обвинуваченим призначено покарання у виді позбавлення волі на строк 9 років, з позбавленням права обіймати керівні посади на підприємствах, установах, організаціях незалежно від форми власності, строком на 3 роки та з конфіскацією усього майна, яке є їхньою власністю та зі штрафом у 4 250 гривень кожному. До набрання вироком законної сили обвинувачених взято під варту в залі суду.

Колишнього першого заступника начальника Одеського відділення ЦТС “Ліски” та ексголовного інженера цієї філії визнано винуватими у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Їм призначено покарання у виді позбавлення волі на строк 8 років, з позбавленням права обіймати керівні посади на підприємствах, установах, організаціях незалежно від форми власності, строком на 3 роки та з конфіскацією усього майна, яке є у їхній власності; зі штрафом у сумі 4 250 гривень кожному. До обвинувачених застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту та з покладенням обовʼязків, передбачених ст. 194 КПК.

На підставі п. 2 ч. 1 ст. 49 та ч. 5 ст. 74 КК України вказаних осіб звільнено від призначеного покарання за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України у зв’язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

ВАКС також відмовив у задоволенні цивільного позову Акціонерного товариства “Українська залізниця”.

Вирок Вищого антикорупційного суду набирає законної сили через тридцять днів із дня його проголошення, якщо його не оскаржать у Апеляційній палаті ВАКС.

У 2016 році ПАТ “Укрзалізниця” почало реалізацію проєкту так званого нового “Шовкового шляху”, покликаного забезпечити безперебійний транзит вантажів в Азію. За проєктом, один з напрямків транзиту пролягав Чорним морем. З цією метою на баланс “Укрзалізниці” були передані два пороми – “Герої Шипки” і “Герої Плевни”, які планувалося використовувати для переправлення морем вантажних вагонів.

На початку 2016 року Центр транспортного сервісу “Ліски” провів тендер на закупівлю паливно-мастильних матеріалів для потреб цих двох поромів, переможець якого – комерційна компанія – повинна була поставити 6,743 тис. тонн паливно-мастильних матеріалів на загальну суму 101,5 млн грн згідно з договором постачання, укладеним у липні 2016 року.

Однак з’ясувалося, що “Ліски” здійснили закупівлі, знаючи, що потреби в цьому нема. Комерційна компанія-переможець тендеру постачала товар, але лише на суму 3 млн грн, натомість отримала від ЦТС “Ліски” 101,5 млн грн.

У січні 2019 року НАБУ оголосило про підозру семи особам, а згодом оголосило підозри ще шістьом підозрюваним у цій справі. Йшлося про начальника, головного інженера, в.о. начальника Одеського відділення, головного інженера Одеського відділення філії “ЦТС “Ліски” ПАТ “Укрзалізниця” та двох директорів двох комерційних підприємств.

Через рік Вищий антикорупційний суд заявив про втручання в роботу своїх суддів у цій справі.

LB.ua