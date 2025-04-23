Засуджено харків’янина, який зґвалтував і пограбував 17-річну дівчину

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Слобідської окружної прокуратури м. Харкова суд визнав винним 47-річного чоловіка за фактами зґвалтування неповнолітньої особи, а також грабежу (ч. 3 ст. 152, ч. 2 ст. 186 КК України). Йому призначено покарання у виді 8 років позбавлення волі.

Прокурори довели, що харків’янин, який раніше вже мав проблеми із законом та притягався до кримінальної відповідальності за грабіж, 14 червня 2021 року вчинив новий злочин. Близько 12 години дня чоловік побачив у кафе двох дівчат, яким було по 17 років та підсів до них, щоб познайомитись.

Під вигаданим приводом, що нібито знає подробиці трагічної загибелі в ДТП батька однієї з дівчат у аварії та навіть має відповідне відео, зловмисник, запропонував неповнолітнім разом поїхати до хостелу.

Дорогою чоловік купив алкоголь, який розпив разом з дівчатами. Скориставшись безпорадним станом однієї з них, чоловік зачинився з нею в кімнаті та зґвалтував, після чого забрав її мобільний телефон, який лежав на тумбочці, та покинув місце злочину.

На суд фігурант очікував, перебуваючи під вартою. Під час судового розгляду він свою вину не визнав. Чоловік заявив, що усе відбувалось за добровільної згоди потерпілої, однак його версія спростована доказами, наданими стороною обвинувачення.

Обвинувальний вирок виніс Червонозаводський районний суд м. Харкова. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури