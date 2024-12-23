Засуджено киянина, який торгував гранатометами через інтернет та пошту

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Шевченківської окружної прокуратури міста Києва судом оголошено обвинувальний вирок 41-річному киянину, який незаконно придбав, зберігав та у подальшому збував бойові припаси і вибухові пристрої (ч. 1 ст. 263 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 41-річний зловмисник через спеціалізовані сайти налагодив на території столиці схему незаконного збуту ручних протитанкових гранатометів.

Після узгодження вартості та умов доставки, отримання авансового платежу, фігурант відправляв «товар» через популярні поштові відділення.

Правоохоронцями проведено 2 оперативні закупки у ході яких задокументовано збут обвинуваченим промислово-виготовлених ракетних протитанкових гранат РПГ АТ-4.

Під час судового розгляду обвинувачений визнав себе винним та розкаявся у вчиненому.

Вироком Деснянського районного суду міста Києва обвинуваченого засуджено до 5 років та 1 місяця позбавлення волі.

До набуття вироком законної сили обвинувачений знаходитиметься під вартою.

Пресслужба Київської міської прокуратури