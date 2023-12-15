Засуджено мешканця Кременчука, який підпалив квартиру сусідів

За публічного обвинувачення Кременчуцької окружної прокуратури мешканця Кременчука визнано винним в умисному пошкодженні чужого майна, вчиненого шляхом підпалу (ч. 2 ст. 194 КК України).

Йдеться про подію, що сталася у жовтні 2023 року в Кременчуці.

З особистих мотивів чоловік із вхідних дверей сусідів вийняв вічко, а в отвір просунув попередньо змочений антисептиком шнурок, який підпалив. Унаслідок вказаних дій у коридорі квартири відбулося загорання.

Мешканці багатоквартирного будинку вчасно викликали рятувальників, які загасили пожежу. Працівники поліції цього ж вечора затримали зловмисника.

Під час досудового розслідування було встановлено, що кременчуківець є обвинуваченим у скоєнні низки крадіжок.

Тож за сукупністю кримінальних правопорушень Крюківський районний суд Кременчука призначив чоловіку покарання у виді 5 років 2 місяців позбавлення волі. До набрання вироком законної сили особа перебуватиме під вартою.

Пресслужба Полтавської обласної прокуратури