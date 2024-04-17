Засуджено мешканця Одещини, який перейшов на бік ворога та воював у загоні «Ахмат»
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Одеської обласної прокуратури в порядку спеціального судового розгляду уродженця Одещини визнано винним у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).
Йому призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.
Прокурорами в суді доведено, що чоловік, будучи невдоволеним чинною державною владою в Україні та сповідуючи антиукраїнську ідеологію, у 2019 році переїхав на постійне місце проживання до рф.
Після початку повномасштабного вторгнення в Україну, засуджений вступив на військову службу до спеціального загону швидкого реагування «Ахмат» на посаду «стрільця мотострілкового відділення».
Брав участь у захопленні та утриманні адмінбудівель державних та правоохоронних органів в м. Попасна Луганської області, а також у штурмових наступальних операціях зс рф проти ЗСУ на Харківщині.
На особистій сторінці у соцмережі «Facebook» та на платформі «Tik-Tok» поширював пости і відеоролики на «прокремлівську» тематику у підтримку збройної агресії рф проти України.
Оскільки чоловік нині перебуває на непідконтрольній частині території України, то початок строку відбування покарання буде обчислюватися з дати його затримання.
Спеціальне досудове розслідування здійснювалося СБУ в Одеській області.
Пресслужба Одеської обласної прокуратури