Засуджено мешканця Одещини, який перейшов на бік ворога та воював у загоні «Ахмат»

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Одеської обласної прокуратури в порядку спеціального судового розгляду уродженця Одещини визнано винним у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

Йому призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

Прокурорами в суді доведено, що чоловік, будучи невдоволеним чинною державною владою в Україні та сповідуючи антиукраїнську ідеологію, у 2019 році переїхав на постійне місце проживання до рф.

Після початку повномасштабного вторгнення в Україну, засуджений вступив на військову службу до спеціального загону швидкого реагування «Ахмат» на посаду «стрільця мотострілкового відділення».

Брав участь у захопленні та утриманні адмінбудівель державних та правоохоронних органів в м. Попасна Луганської області, а також у штурмових наступальних операціях зс рф проти ЗСУ на Харківщині.

На особистій сторінці у соцмережі «Facebook» та на платформі «Tik-Tok» поширював пости і відеоролики на «прокремлівську» тематику у підтримку збройної агресії рф проти України.

Оскільки чоловік нині перебуває на непідконтрольній частині території України, то початок строку відбування покарання буде обчислюватися з дати його затримання.

Спеціальне досудове розслідування здійснювалося СБУ в Одеській області.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури