Засуджено мешканця Стрия, який використав викрадену сім-карту для оформлення кредитів, коштами з яких заволодів

За публічного обвинувачення Стрийської окружної прокуратури 27-річного місцевого мешканця визнано винним. Його засуджено за крадіжку, шахрайство, а також несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем, що призвело до витоку інформації та порушення встановленого порядку її маршрутизації (ч. 2 ст. 185, ч. 3 ст. 190, ч. 1, 2 ст. 361 КК України).

Йому призначено покарання у виді 6 років позбавлення волі.

Прокурори у суді довели, що засуджений в серпні 2021 року вкрав мобільний телефон з сім-картою у мешканця району. В той же день він продав телефон, а картку залишив собі. Згодом, за допомогою останньої, чоловік отримав доступ до особистого кабінету «Приват24» та відповідно банківських рахунків потерпілого.

В подальшому фігурант у цій системі здійснив дві фінансові операції нібито від власника банківського акаунта – взяв споживчі кредити. Кошти були зараховані на один із рахунків потерпілого. Пізніше чоловік перевів ці гроші на картки інших осіб, які їх зняли та віддали йому готівкою.

Засуджений раніше неодноразово був судимий за вчинення майнових корисливих злочинів, мав непогашену судимість та перебував під вартою, проте на шлях виправлення не став.

Досудове розслідування здійснювали слідчі слідчого відділу Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури