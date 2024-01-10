Засуджено організаторку фейкового референдуму на Луганщині, яка приїхала до Києва за соцвиплатами

За матеріалами Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримала ще одна організаторка псевдореферендуму із «приєднання» Луганщини до рф.

Співробітники української спецслужби затримали зловмисницю навесні 2023 року під час її поїздки до Києва. У столиці вона намагалась оформити собі соцвиплати як внутрішньо переміщена особа з тимчасово захопленої частини сходу України.

Враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив їй 5 з половиною років тюремного ув’язнення із конфіскацією майна.

За даними слідства, зловмисницею є мешканка Старобільська, яка після захоплення міста підтримала російських загарбників та пішла з ними на співпрацю.

За це жінку разом із матір’ю призначили до складу місцевого окупаційного «виборчкому».

Там вона входила до складу так званих «мобільних груп», які складали списки потенційних «виборців» та контролювали їх прибуття на «голосування» для створення видимості виборчого процесу.

Також вона фальсифікувала підсумки фейкового плебісциту і засвідчувала це своїм підписом у незаконних «протоколах» псевдореферендуму.

За це колаборантка отримувала від окупантів грошову «винагороду» в російських рублях.

На підставі зібраних доказів суд визнав її винною за двома статтями Кримінального кодексу України:

•⁠ ⁠ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

•⁠ ⁠ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

Розслідування проводили співробітниками СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

Служба безпеки України