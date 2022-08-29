Засуджено покидька, який зґвалтував 8-річного пасинка

Верховний Суд виніс вирок чоловіку, який зґвалтував 8-річного пасинка.

Про це повідомляє “Дніпро Оперативний” із посиланням на Офіс Генерального прокурора.

У суді було довено, що восени 2019 року чоловік після спільного вживання алкоголю разом із співмешканкою, скористався безпорадним станом малолітнього пасинка та зґвалтував його. За участі ювенальних прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури та Офісу Генерального прокурора чоловіка засуджено до 10 років позбавлення волі за зґвалтування 8-річного хлопчика (ч. 4 ст. 152 КК України).

У суді були приведені беззаперечні докази про вчинення тяжкого злочину, незважаючи на те, що чоловік не визнав своєї вини. Верховний Суд відхилив доводи сторони захисту щодо невинуватості обвинуваченого та залишив в силі рішення попередніх судових інстанцій. Також суд вирішив, що інформацію про злочинця буде внесено до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості.