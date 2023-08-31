Засуджено шахрая, який ошукав понад 30 громадян, збираючи допомогу для ЗСУ

За підтримання публічного обвинувачення Святошинською окружною прокуратурою міста Києва оголошено обвинувальний вирок чоловіку, який перебуваючи у СІЗО, заволодів грошовими коштами громадян під приводом збору коштів на потреби Збройних сил України (ч. 3 ст. 190 КК України).

Прокурором у суді доведено, що упродовж серпня-листопада 2022 року обвинувачений, відбуваючи покарання в ДУ «Київський слідчий ізолятор» за вчинення майнових злочинів, в порушення правил внутрішнього розпорядку отримав мобільний телефон та сім-картку, за допомогою яких створив акаунт в соціальній мережі.

Під виглядом волонтера чоловік розмітив оголошення про збір грошових коштів начебто на потреби Збройних сил України, вказавши номери банківських карток, якими він користувався до моменту його поміщення до слідчого ізолятора.

Отримані від благодійників грошові кошти зловмисник не перераховував на потреби ЗСУ, а привласнював.

У такий спосіб він ошукав понад 30 громадян.

Під час судового розгляду обвинувачений свою провину визнав повністю.

Вироком Шевченківського районного суду м. Києва чоловіка визнано винним в інкримінованому злочині та засуджено до 6 років 2 місяців позбавлення волі.

Наразі чоловік відбуває покарання у виправній колонії в Черкаської області.

Пресслужба Київської міської прокуратури