Засуджено шахрая, який заволодів трьома дронами за підробленими документами

Зловмисник замовляв квадрокоптери під чужими іменами, потім відмовлявся від посилки, таким чином дізнаючись дані відправників. Підробивши документи та їх імена, чоловік під виглядом власника товару забирав відправлення. Йому призначено покарання у вигляді трьох років тюремного ув’язнення.

Нагадаємо, до поліції Києва на спецлінію 102 надійшло декілька повідомлень про те, що у Святошинському районі столиці невідомий заволодів чужими посилками, ошукавши при цьому працівників пошти. На місці працювали слідчо-оперативні групи територіального підрозділу, які задокументували злочини.

У ході слідчих дій правоохоронці з’ясували, що за злочинним планом аферист приходив у відділення пошти забирати нібито повернуту посилку, видаючи себе за власника відправлення, від якого відмовився покупець. Під час видачі замовлення показував підроблений документ на ім’я справжнього господаря товару.

Завдяки камерам відеоспостереження поліцейські встановили ймовірного підозрюваного. Ним виявився громадянин росії, 1989 року народження. За даною схемою чоловік заволодів трьома квадрокоптерами. Аби отримати чужу повернуту посилку, він пред’являв співробітникам пошти підроблену посвідку на тимчасове місце проживання в Україні або ж підроблений паспорт на ім’я власника відправлення.

Слідчі Святошинського управління поліції за процесуального погодження із Святошинською окружною прокуратурою повідомили фігуранту про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене повторно, що завдало значної шкоди потерпілому.

Після зібрання доказової бази правоохоронці скерували матеріали кримінального провадження разом з обвинувальним актом до суду для розгляду справи по суті. На час слідства підозрюваний перебував у слідчому ізоляторі.

За скоєне правопорушення суд призначив чоловіку покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва