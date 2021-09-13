Засуджено винуватця ДТП, у якій загинув чоловік та отримала тяжкі травми дитина (фото)

За публічного обвинувачення Донецької обласної прокуратури судом ухвалено вирок 34-річному мешканцю Волноваського району за порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами у стані сп’яніння, якщо вони спричинили смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 КК України).

Прокурором у суді доведено, що у березні 2021 року засуджений, не маючи посвідчення на право керування транспортом, перебував за кермом автомобіля «ВАЗ-2101» у стані алкогольного сп’яніння. Рухаючись автодорогою у населеному пункті із перевищенням швидкості та здійснюючи обгін автомобіля, що їхав попереду у попутному напрямку, водій не переконався у безпечності маневру, виїхав на узбіччя та скоїв наїзд на металевий стовп.



Внаслідок ДТП 40-річний пасажир автомобіля помер на місці, а 10-річна дитина отримала тяжкі тілесні ушкодження.

Вироком суду водія визнано винним в інкримінованому злочині та засуджено до 5 років і 6 місяців ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 5 років.

Відділ інформаційної політики Донецької обласної прокуратури