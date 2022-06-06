Засуджено жителя Кіровоградщини, який намагався згвалтувати неповнолітню

До 5 років позбавлення волі засуджено мешканця Петрівського району, який намагався зґвалтувати 16-річну дівчину, проте через її опір не зміг довести злочинні дії до кінця.

Судовим провадженням встановлено, що восени 2019 року засуджений побачив біля магазину неповнолітню та почав її переслідувати. В безлюдному місці чоловік, ударом в спину повалив потерпілу на землю та почав роздягати. Для подолання фізичного опору, він застосував насильство, однак не довів злочин до кінця, оскільки потерпіла почала пручатись та голосно кликати на допомогу.

У ході судових слухань вину обвинуваченого прокурором доведено у повному обсязі.

Вироком Знам’янського міськрайонного суду його визнано винним за ч.3 ст.153 КК України та призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі.

Наразі вирок суду ще не набрав законної сили, триває час на апеляційне оскарження.

Кіровоградська обласна прокуратура