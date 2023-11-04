В Ужгороді затримали двох раніше судимих зловмисників, які пограбували перехожого

Днями до одного із медзакладів міста Ужгород звернувся 53-річний чоловік, який повідомив, що його побили та пограбували невідомі. Це сталося пізно ввечері на Слов’янській Набережній.

Медики одразу повідомили про подію співробітників поліції. За викликом виїхала слідчо-оперативна група, працівники якої встановили, що до потерпілого підійшли двоє невідомих йому осіб, нанесли тілесні ушкодження та забрали його мобільний телефон, банківську карту, грошові кошти та рюкзак. Після цього втекли з місця події.

Оперативники Ужгородського районного управління поліції негайно розпочали пошукові заходи: опрацювали прилеглу територію та вивчили записи з камер відеонагляду. За лічені години вдалося встановити особи грабіжників.

Фігурантами виявилися 31-річний житель Мукачівського району та 38-річний ужгородець, які вже раніше були судимі за вчинення аналогічного злочину.

Підозрюваних у пограбуванні місцевого жителя затримали і в порядку статті 208 КПК України помістили до ізолятора тимчасового тримання. Речові докази працівники поліції вилучили і в подальшому повернуть потерпілому.

Слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України та вирішують питання щодо повідомлення затриманим про підозру.

Слідство у справі триває.

Поліція Закарпатської області