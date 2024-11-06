Засуджено жителя Черкащиниу, який вбив свого знайомого

За публічного обвинувачення прокурорів Черкаської обласної прокуратури суд визнав винним жителя Золотоніського району у скоєнні вбивства, тобто умисного протиправного заподіяння смерті іншій людині (ч. 1 ст. 115 КК України).

Його засуджено до 8 років позбавлення волі.

Прокурор у суді довів, що у жовтні 2022 року обвинувачений, спільно із своїм знайомим розпивали алкогольні напої. Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин, зловмисник навмисно наніс потерпілому удар ножем в живіт. Від отриманого тілесного ушкодження чоловік помер на місці.

Досудове розслідування в кримінальному провадженні здійснювали працівники СУ ГУНП в Черкаській області.

Наразі судове рішення не набрало законної сили.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури