Смертельная авария в Харькове: находившаяся в Infiniti девушка рассказала, кто был за рулем

16-летняя Елизавета Дусик, которая находилась в салоне легковушки, уверяет, что авто вел Николай Харьковский.

О том, какие показания девушка дала правоохранителям, Newsroom рассказала мама Елизаветы.

По словам женщины, Елизавета сидела впереди на пассажирском сиденье, сзади находились двое ее друзей – Михаил и Валерий, а управлял автомобилем 16-летний Николай Харьковский.

«Конечно, за рулем был он. Мы даже написали показания. Она сидела впереди на пассажирском сиденье рядом с ним», – говорит Наталья Дусик.

По словам мамы, Лиза оказалась в машине случайно.

«Она знает, что есть такой человек – Николай. А вообще она ехала со своими знакомыми, которые сидели сзади и также пострадали. Выходит, Николай – это их общий знакомый. Он ей никакой не парень, как пишут. Из-за этого ей приходят угрозы. Люди, думают, что аварию спровоцировал ее парень, потому желают ей смерти. При этом ни сам Николай, ни его семья на контакт не выходили и ничего не просили. Ни помощи, ни угроз от них не было», – рассказывает Наталья Дусик.

Сегодня девушку с переломом ноги перевели из неотложки в областную больницу, где за ней будет наблюдать травматолог.

«На три дня ее уложили на вытяжку. Сейчас пока операции не делают. Вчера я написала в горсовет письмо с просьбой оказать материальную помощь на лечение», – говорит Наталья.

По ее словам, за два дня семья потратила на медикаменты уже 8000 гривен.

Напомним, страшная авария произошла во вторник, 26 октября. В районе улицы Одесской автомобиль Infiniti на высокой скорости врезался в хэтчбек Chevrolet Aveo. В результате столкновения последнее авто отбросило на 200 метров. В ДТП погиб 58-летний Игорь Новиков. Троих пассажиров первой легковушки доставили в неотложку, а водителя после оказания помощи отпустили на амбулаторное лечение. 28 октября Киевский районный суд избрал меру пресечения для 16-летнего Николая Харьковского. Парня на 60 суток поместили в СИЗО без права внесения залога. Перед заседанием адвокат подростка говорила, что он помнит лишь удар, а кто находился в тот вечер за рулем, сказать не может.

В суде представитель прокуратуры сообщил, что подросток представился другим именем, назвал другой адрес проживания, а также пытался самостоятельно уйти из больницы. Кроме того, он позвонил из туалета в полицию и сообщил об угоне автомобиля.