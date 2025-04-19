Засуджено жителя Дніпропетровщини, який зарізав знайомого

Через нанесені тілесні ушкодження 40-річний чоловік помер у власному будинку – нападника засуджено на 10 років за ґратами.

Наприкінці лютого 2023 року фігурант прийшов у гості до знайомого у м. Підгороднє. У будинку між ними сталася сварка , в ході якої підозрюваний спочатку побив потерпілого, а потім завдав декілька ударів кухонним ножем. Після чого втік з місця події.

Правоохоронці розшукали та затримали підозрюваного у злочині. Ним виявився 48-річний знайомий потерпілого.

Фігуранта затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Знаряддя злочину – кухонний ніж, правоохоронці вилучили.

Слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Наразі слідчі відділення поліції №2 Дніпровського районного управління поліції №2 направили обвинувальний акт стосовно підозрюваного до суду для прийняття рішення відповідно до чинного законодавства.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Дніпровського райуправління поліції №1