Затримали харків’янина, який під час обстрілів вкрав у жінки у підвалі 30 тис. доларів
Поліція повернула гроші власниці.
Поліцейські Харкова затримали чоловіка за крадіжку грошей у жінки, яка ховалася від обстрілів.
Про це повідомляє поліція Харківської області.
Зловмисник спокусився на сумку жінки, у якій вона тримала усі свої заощадження у сумі 30 тисяч доларів та 100 тисяч гривень. Невідомий викрав сумку з грошима з приміщення підвалу будинку по проспекту Гагаріна, де переховувалась від обстрілів потерпіла. В ході проведення слідчо-оперативних заходів встановили особу, що скоїла крадіжку. Ним виявився 24-річний мешканець Харкова.
Правопорушник проник до підвалу та забрав сумку. Поліція повернула гроші власниці.
Чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі. // LB.ua
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