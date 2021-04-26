Затримано членів злочинної організації автовикрадачів, які «працювали» під прикриттям «кримінальних авторитетів»

Члени угруповання ретельно готувалися до злочинів, тож мали найсучасніше дороговартісне обладнання для викрадення іномарок і чітко виконували заздалегідь розподілені функції. Викрадені автівки вони або перепродавали як двійники, або пропонували повернути власникам за винагороду. Організатора, виконавця і двох їхніх «покровителів» затримали.

Оперативники Департаменту карного розшуку Нацполіції ретельно проаналізували факти незаконних заволодінь транспортними засобами на території різних регіонів за останні кілька місяців – і зробили висновки, що деякі з них можуть бути вчинені однією злочинною групою. Зважаючи на це, заручившись підтримкою колег із обласних підрозділів, слідчих Головного слідчого управління та оперативних служб Нацполіції, розпочали процес документування протиправної діяльності фігурантів.

Поліцейські встановили, що до вчинення серії викрадень автомобілів на території кількох областей може бути причетне злочинне угруповання з міжрегіональними зв’язками. Зокрема до складу групи входили жителі Харківщини та Черкащини, а їх злочинну діяльність прикривали двоє так званих «кримінальних авторитетів», які мешкали у Черкаській області.

У результаті ретельно спланованої поліцейської спецоперації із залученням бійців КОРДу та спецпризначенців кількох регіонів сьогодні, 24 квітня, організатора і виконавця автоугонів, які перебували в розшуку за викрадення автомобіля та хуліганства відповідно, а також двох їх «покровителів», які мають вплив у кримінальному середовищі, затримали після чергової спроби заволодіти «Mersedes-Benz» у Харкові.

Загалом встановлено шість учасників злочинної організації, їх підозрюють у скоєнні восьми викрадень автомобілів, які вони після зміни ідентифікаційних номерів агрегатів або продавали як двійники, або повертали власникам за винагороду. Правоохоронці продовжують роботу над встановленням спільників фігурантів.

Окрім того, в ході оперативно-розшукових заходів та слідчих дій також встановлено, що учасники угруповання були агресивно налаштовані до оперативників, які, відповідно до службових обов’язків, документували їхню злочинну діяльність. За сприяння оперативників внутрішньої безпеки Нацполіції встановлено, що саме затримані фігуранти, аби залякати поліцейських, у грудні 2020 року підпалили автомобіль, яким користувався начальник відділу управління карного розшуку поліції Черкаської області. А у квітні 2021 один із учасників угруповання пошкодив службовий автомобіль оперативників Черкащини.

У рамках спецоперації проведено більше 50 санкціонованих та невідкладних обшуків на території Києва, Полтавської, Харківської та Черкаської областей. У результаті у Харкові, у гаражах, які затримані використовували як місця відстою та переобладнання транспортних засобів, виявлено шість елітних автівок, які були викрадені раніше. Також у фігурантів вилучили гроші і банківські картки, зброю та боєприпаси, спеціальне обладнання для прописки ключів до авто (програматори ключів) і відкриття та заведення автомобілів, рації та мобільні телефони, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, державні номерні знаки, комплекти ключів від автомобілів, посвідчення працівників органів прокуратури та суду, одяг, в якому вони вчиняли злочини, тощо.

Затриманих осіб для проведення першочергових слідчих дій доставили до Головного слідчого управління Нацполіції та затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Невдовзі суд обере їм запобіжні заходи. Дії зловмисників кваліфіковані за кількома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 255 (Створення злочинної організації), ч. 3 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом), ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна). За серію злочинів їм загрожує до 12-ти років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора.

Національна поліція України