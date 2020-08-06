Затримано директора приватної фірми, який знищив санаторій «Журавушка»

За процесуального керівництва прокуратури міста Києва слідчими поліції затримано та доставлено до суду для обрання запобіжного заходу директора комерційної структури, який підозрюється у незаконному знищенні об’єкту державної форми власності та завданні збитків на суму 20 млн грн.

У квітні поточного року вказаній особі повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України за фактом незаконного демонтажу та руйнування цілісного майнового комплексу, розташованого у селі Пухівка Київської області. Вказаний комплекс у 2008 році був переданий підприємству в довгострокову оренду за умови повернення державі після закінчення строку договору. На час передачі в оренду на території комплексу функціонував санаторій «Журавушка» та дитячий табір.

Слідством встановлено, що починаючи з серпня 2017 року по теперішній час орендарем незаконно, без відома та погодження державних органів здійснено фактичне руйнування цього майна. Проведеними експертизами встановлено збитки державі на суму близько 20 млн грн.

У зв’язку з тим, що після повідомлення про підозру підприємець почав переховуватися від правоохоронних органів, його було оголошено у розшук та отримано дозвіл на затримання для доставки до суду з метою обрання запобіжного заходу.

Вжитими заходами правоохоронці встановили місцезнаходження підозрюваного та затримали його. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Голосіївського УП ГУНП у м. Києві при оперативному супроводженні Служби безпеки України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Прес-служба прокуратури міста Києва