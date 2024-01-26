Криворізькі поліцейські затримали раніше судимого зловмисника, який стріляв у будинок з РПГ

На місці злочину працювали слідчо-оперативна група, оперативники кримінальної поліції, вибухотехніки та кінологи.

Криміналісти спільно з вибухотехніками за допомогою технічних засобів криміналістичної лабораторії оглянули місце злочину та вилучили фрагменти вибухового пристрою, встановили ймовірне місце пострілу. Службовий собака – німецька вівчарка Вайс по слідах привів з вулиці до сусіднього будинку, де підозрюваний залишив відстріляний гранатомет.

Протягом декількох годин оперативникам вдалось встановити місце перебування стрілка та затримати його. 36-річного чоловіка, раніше судимого за тяжкі злочини, затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

25 січня слідчі повідомили зловмиснику про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Сьогодні, 26 січня, суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, що 25 січня у Кривому Розі чоловік вистрелив у багатоповерхівку з РПГ: за даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Криворізького райуправління поліції