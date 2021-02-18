Затримано експравоохоронця, який організував поставку до Києва партії кокаїну вартістю ₴4 млн.

За процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 6 викрито та затримано організатора каналу постачання до столиці наркотичних засобів у особливо великих розмірах з метою подальшого збуту (ч. 3 ст. 307 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, мешканець міста Львів, колишній працівник правоохоронного органу, організував незаконну схему збуту кокаїну шляхом відправлення з м. Львів до столиці оптових партій приватними службами таксі. Наркотичні засоби при цьому маскувалися у дитячих іграшках.

За результатами вжитих заходів організатора злочину затримали в порядку ст. 208 КПК України після чергового збуту “кокаїну” в особливо великих розмірах мешканцю столиці.

У подальшому в ході проведення санкціонованого обшуку правоохоронці виявили та вилучили порошкоподібну речовину білого кольору – “кокаїн”, вагою близько 1 кг вартістю понад 4 мільйонів гривень, електронні ваги, пакети для фасування та інші речові докази.

Наразі організатору злочину повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Крім цього, проводяться комплекс слідчих дій, спрямованих на встановлення інших осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочину.

Заходи з викриття проводилися прокурорами спільно Головним управлінням по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ та Слідчим відділом Печерського управління поліції ГУНП у місті Києві.

Нагадаємо, відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура