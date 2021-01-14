За убийство женщины полтавский рецидивист получил пожизненный срок

Практически никаких шансов вновь выйти на свободу не имеет жестокий преступник, нападавший на беззащитных стариков.

Коллегия из двух судей и троих присяжных приговорила к пожизненному лишению свободы жителя Полтавской области, который самым жестоким образом насмерть забил больную старушку из-за корысти. Завладев двумя сотнями гривен после убийства, злоумышленник был задержан сыном убитой и подоспевшими правоохранителями.

Вышедший за три месяца до совершения нового преступления рецидивист имел за плечами 9 судимостей за корыстные насильственные преступления. Тюремный стаж жестокого убийцы уже насчитывал более двух десятков лет.

В один из июльских дней 2019 года преступник, приехав в Гадяч, ходил по дворам, якобы предлагая яйца на продажу. На самом деле злоумышленник подыскивал подходящую жертву — одинокую старушку. Такая ему и встретилась в одном из домов.

Судебные медики не смогли посчитать точное количество ударов, нанесенных жертве — у убитой оказались сломаны все ребра, хрящи в горле и разорваны внутренние органы. Ее смерть наступила от обескровливания и травматического шока.

Когда убийца, найдя лишь жалкие пару купюр, собрался вынести со двора жертвы алюминиевые бидоны, к дому подъехал сын потерпевшей вместе с женой и ребенком. Застав мать убитой, мужчина заметил открытую калитку, сообщил в полицию о произошедшем, и самостоятельно отыскал прятавшегося на заднем дворе убийцу. Полицейские подоспели до того, как кто-то из мужчин мог бы одержать победу в рукопашной схватке, которая назревала.

Свою вину, несмотря на улики и показания свидетелей, рецидивист отказался признавать наотрез. Однако суду присяжных хватило услышанного и увиденного, чтобы вынести обвинительный вердикт. // Головна