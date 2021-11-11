Затримано громадянина Туреччини, який ховався після вбивства жінки в Рівному
Громадянина Туреччини Каратаса Екрема – головного підозрюваного у жорстокому вбивстві 38-річної рівнянки, затримали.
48-річного іноземця-зловмисника шукали поліцейські чи не з усієї України після того, як його жінку Оксану знайшли мертвою з проломленою головою знайшли в орендованій квартирі.
Туди вона зайшла разом із Екремом. Звідти – він уже вийшов сам.
Тиждень він був у подорожах, встиг мандрувати кількома областями, але, зрештою, знову повернувся на місце розправи.
Убивця прийшов на кладовище, щоб знайти могилу своєї жертви, яку вбивав металевою палицею.
Вже на першому допиті турок зізнався у вбивстві та розповів, що причиною розправи стали зовсім не гроші, як спершу припускали слідчі, а ревнощі. // ФАКТИTweet