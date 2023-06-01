Директора товариства судитимуть за заволодіння понад ₴5,7 млн. бюджетних коштів під час закупівлі міських автобусів

Прокурори Київської обласної прокуратури затвердили та скерували до суду обвинувальний акт стосовно директора товариства з обмеженою відповідальністю за фактами заволодіння бюджетними коштами та службового підроблення (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, обвинувачений продав комунальному підприємству Вишгородської міської ради два вживаних автобуса під виглядом нових. З метою заволодіння бюджетними коштами, він зазначив недостовірну інформацію щодо їх технічних характеристик в офіційних документах.

На підставі акту приймання-передачі, на рахунок товариства перераховано понад 5,7 млн грн бюджетних коштів. Таким чином, спричинено збитки комунальному підприємству на вказану суму.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими ГУ Нацполіції в Київській області за оперативного супроводу УСР в Київській області ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура