Затримано киянина, який кілька років ухилявся від відбування покарання за вчинення тяжкого злочину

Чоловік, який 9 років провів у місцях позбавлення волі за вбивство матері, після звільнення продовжив злочинний шлях. Наступною його жертвою став товариш, якого він вдарив ножем в шию. Зараз затриманий перебуває у Київському слідчому ізоляторі.

Працівники відділу організації розшукової роботи управління карного розшуку столичного главку поліції спільно зі співробітниками відділу кримінальної поліції Дніпровського управління поліції встановили місцезнаходження місцевого мешканця, який уникав відбування покарання за вчинення тяжкого злочину у 2018 році. Розшуковці затримали чоловіка та доправили його в Київський слідчий ізолятор.

Як розповів заступник начальника поліції Києва Герман Приступа, 35-річний чоловік розшукувався Дніпровським управлінням поліції за вчинення умисного тяжкого тілесного ушкодження, передбаченого ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України, та ухилявся від відбування покарання у вигляді позбавлення волі строком на 6 років, згідно з вироком Апеляційного суду м. Києва:

«У 2018 році чоловік вдарив ножем у шию своєму знайомому під час розпивання спиртних напоїв в його квартирі на території Деснянського району. Після його затримання за вчинення тяжкого злочину та подальшого проведення досудового розслідування кримінальне провадження було передано в суд, який призначив покарання, відбування якого він уникав. До речі, затриманий раніше був засуджений за вчинення крадіжок, а у 2006 році – за вбивство рідної матері. За ножове поранення в серце родички він 9 років провів у місцях позбавлення волі. Втім певних висновків не зробив і продовжив свій злочинний шлях».

Відділ комунікації поліції Києва