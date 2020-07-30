Затримано особу, яка вимагала ₴4 млн. за вплив на службовців відділення АМКУ

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора затримано особу за фактом одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаної з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

За даними слідства, особа вимагала 4 млн грн неправомірної вигоди у представника двох підприємств за здійснення впливу на службових осіб Північного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України.

За «винагороду» обіцяла винесення на користь цих підприємств рішення про мінімізацію розміру штрафних санкцій, накладених на них через порушення вимог чинного законодавства.

Під час одержання 600 тис грн — першої частини неправомірної вигоди особу затримано. Наразі проводяться невідкладні слідчі дії, вирішується питання щодо повідомлення їй про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Головним слідчим управлінням Нацполіції України за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань в м. Києві Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора