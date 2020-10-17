Затримано особу, яка вимагала від слідчого ДБР 20 000 доларів

За матеріалами Управління забезпечення особистої безпеки Державного бюро розслідувань слідчі ДБР затримали особу, яка вимагала від слідчого ДБР та його знайомого 20 000 доларів США ( ч. 3 ст. 189 КК України).

За попередньою інформацією, мешканець міста Харкова, діючи за попередньою змовою з іншими особами Державного бюро розслідувань, вимагав від слідчого ДБР та його знайомого 20 000 доларів США.

Кошти сплачувалися за нерозголошення особистої інформації, припинення проведення негласних слідчих (розшукових) дій стосовно слідчого ДБР та за непередання отриманих відомостей керівництву Державного бюро розслідувань.

16 жовтня 2020 року слідчі ДБР затримали особу після одержання нею коштів у сумі 20 000 доларів США у порядку ст.208 КПК України.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вимаганні, вчиненому за попередньою змовою групою осіб та проводяться невідкладні слідчі дії спрямовані на встановлення інших осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

У разі доведення вини затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років із конфіскацією майна.

ДБР