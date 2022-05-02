Затримано підозрюваного у вбивстві, який три роки переховувався під чужим ім’ям

Фігурант із двома спільниками в 2019 році вчинили розбійний напад і вбивство 34-річного підприємця. Після тривалих катувань господаря та його дружини зловмисники відібрали у них майже пів мільйона гривень. Двох членів злочинного угруповання відразу затримали у місті Київ, третього — розшукали днями у Львові.

За словами заступника начальника управління карного розшуку поліції Вінниччини Олександра Мамлиги, в березні 2019 року в селі Хоменки колишнього Шаргородського району троє зловмисників вчинили розбійний напад на будинок місцевої родини:

«Вони погрожували пістолетом, зв’язали скотчем господаря і його дружину та відібрали гроші. Чоловікові вдалося звільнитися — і він намагався на своєму автомобілі наздогнати нападників. У результаті переслідування автомобіль зловмисників з’їхав у кювет. Зупинившись, нападники застосували зброю. Від отриманого поранення 34-річний потерпілий загинув на місці. Покинувши машину, зловмисники втекли».

Працівники управління карного розшуку ГУНП у Вінницькій області спільно з поліцейськими Львівщини на території міста Львова затримали 33-річного зловмисника.