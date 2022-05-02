Затримано підозрюваного у вбивстві, який три роки переховувався під чужим ім’ям
Фігурант із двома спільниками в 2019 році вчинили розбійний напад і вбивство 34-річного підприємця. Після тривалих катувань господаря та його дружини зловмисники відібрали у них майже пів мільйона гривень. Двох членів злочинного угруповання відразу затримали у місті Київ, третього — розшукали днями у Львові.
За словами заступника начальника управління карного розшуку поліції Вінниччини Олександра Мамлиги, в березні 2019 року в селі Хоменки колишнього Шаргородського району троє зловмисників вчинили розбійний напад на будинок місцевої родини:
«Вони погрожували пістолетом, зв’язали скотчем господаря і його дружину та відібрали гроші. Чоловікові вдалося звільнитися — і він намагався на своєму автомобілі наздогнати нападників. У результаті переслідування автомобіль зловмисників з’їхав у кювет. Зупинившись, нападники застосували зброю. Від отриманого поранення 34-річний потерпілий загинув на місці. Покинувши машину, зловмисники втекли».
Фігуранту оголошено підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених п. 6 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство з корисливих мотивів), ст. 257 (бандитизм), ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.
30 квітня підозрюваному обрано запобіжний захід — тримання під вартою без альтернативи внесення застави. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув‘язнення, з конфіскацією майна.