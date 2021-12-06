Затримано серійних крадійок, які під виглядом соцпрацівниць обкрадали закарпатських пенсіонерів

Закарпатські поліцейські припинили злочинну діяльність групи серійних крадійок, які представлялися літнім людям працівниками соціальних служб й таким чином обкрадали їхні домівки.

Так, у жовтні цього року до поліції звернулася пенсіонерка з Мукачева, яка розповіла, що з її будинку зникли грошові кошти. Потерпіла зазначила, що перед тим як вона помітила відсутність коштів, до неї приходили двоє соціальних працівниць. Аналогічний випадок стався в той самий період і в місті Чоп.

Оперативники карного розшуку закарпатської поліції вжили ряд заходів та встановили особи жінок — обидві уродженки Краматорського району Донецької області. Саме вони причетні до ряду крадіжок на території Закарпатської області.

В ході спецоперації правоохоронці затримали фігуранток в інших регіонах України — одну в місті Краматорськ Донецької області, іншу в місті Кременчуг Полтавської.

За місцем їх мешкання слідчі вже провели обшуки та вилучили чимало викрадених речей. Також серед вилученого й підроблені документи, які крадійки пред’являли потерпілим.

Наразі відомо, що підозрювані обікрали закарпатців загалом на близько 220 тисяч гривень.

За даним фактом слідчі проводять досудове розслідування за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України, тобто крадіжка з проникненням. Обом жінкам повідомлено про підозру. Одній з них суд вже обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення грошової застави, щодо іншої — сьогодні відбудеться розгляд клопотання слідчого.

Поліція звертається до громадян: якщо ви впізнали осіб на фото і потерпіли від їх злочинних дій, обов’язково повідомте про це до найближчого відділу поліції або ж за номером «102». Також нагадуємо, ні в якому разі не впускайте незнайомих людей в своє житло. У випадку виявлення підозрілих людей, для швидкого реагування, викликайте поліцію.

Поліція Закарпатської області