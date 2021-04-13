Затримано шахраїв, які ошукали пенсіонерку на півмільйона гривень

Подільською окружною прокуратурою міста Києва спільно з Подільським УП ГУНП в м. Києві повідомлено про підозру двом чоловікам, які шахрайським шляхом заволоділи коштами 83-річної пенсіонерки та членів ї сім’ї в сумі майже 500 тис. гривень (ч. 3 ст. 190 КК України).

Встановлено, що троє зловмисників зателефонували 83-річній пенсіонерці, та, представившись працівниками правоохоронного органу, повідомили, що її онука спричинила ДТП, у ході якої постраждала вагітна жінка. У зв’язку з цим необхідні кошти для лікування онуки та іншої постраждалої, а також для відшкодування заподіяної шкоди і укладення мирової угоди.

Будучи введеною в оману, пенсіонерка передала зловмисникам майже 500 тис. гривень.

Завдяки оперативному реагуванню правоохоронців двох зловмисників було затримано та повідомлено про підозру.

За клопотанням місцевої прокуратури підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Слідчі дії тривають. Встановлюється місцезнаходження третього зловмисника.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура