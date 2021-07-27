Затримано закарпатця, який порізав дівчину та залишив помирати у зачиненій квартирі

Поліцейські Закарпаття передали колегам зі Львівщини орієнтування, в результаті чого вдалося затримати зловмисника, який наніс дівчині численні ножові поранення та намагався втекти до Одеси. Фігуранта вже поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі

Вчора, 26 липня, близько обіду до поліції Мукачева надійшло повідомлення від медиків, що до них доставлено дівчину з численними ножовими порізами всього тіла, одне з яких проникаюче в живіт.

Поліцейські негайно виїхали до потерпілої. 27-річна дівчина розповіла, що тілесні ушкодження напередодні ввечері їй наніс знайомий. Виявилося, що хлопець, закоханий в дівчину, не отримав у відповідь взаємності та сильно розлютився. Схопивши ножа, він почав наносити потерпілій численні удари. Після цього зловмисник ще деякий час провів у помешканні дівчини, потім забрав її мобільний телефон, зачинив у квартирі та втік.

Поранена дівчина майже пів доби не змогла вибратися з помешкання та звернутися по допомогу медиків. Згодом їй все ж вдалося повідомити друзів, які викликали швидку допомогу.

Зібравши всю необхідну інформацію, співробітники кримінальної поліції та слідчі поліції Мукачева оперативно вийшли на слід зловмисника. З’ясувалося, що 30-річний фігурант встиг перетнути межі області і намагається втекти.

Закарпатські поліцейські одразу сконтактували з колегами зі Львівщини та передали орієнтування. В результаті злагодженої роботи підозрюваного вдалося швидко затримати. Поліцейські схопили чоловіка на автовокзалі Львова, коли той саме намагався сісти на автобус до Одеси.

Працівники поліції вже транспортували затриманого на Закарпаття і зараз він перебуває у ізоляторі тимчасового тримання. За цим фактом слідчі поліції відкрили кримінальні провадження за ч.1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження), ч.3 ст.135 (Залишення в небезпеці), ч.1 ст.185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

Дівчину прооперували, вона перебуває в реанімаційному відділенні. За скоєне зловмисник може провести до восьми років за ґратами.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області