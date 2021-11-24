Затримано зловмисника, який побив чоловіка у Шевченківському районі столиці

Чоловіки разом розпивали алкогольні напої коли між ними виник конфлікт, внаслідок чого зловмисник вдарив опонента по голові. Від отриманих травм потерпілий помер наступного дня у лікарні. Фігуранту повідомлено про підозру та за скоєне йому загрожує до десяти років ув’язнення.

До чергової частини відділу поліції №3 Шевченківського управління поліції із заявою звернувся чоловік і повідомив, що його племінника побили та він знаходиться у медичному закладі в тяжкому стані. Для з’ясування усіх обставин на місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група та співробітники карного розшуку.

Як розповів заступник начальника відділу поліції №3 Шевченківського управління поліції Віктор Поліщук, правоохоронці встановили, що мати виявила свого сина вдома без свідомості та викликала швидку медичну допомогу. Потерпілого негайно госпіталізували, а правоохоронці прийняли заяву та розпочали невідкладні розшукові заходи, аби встановити та затримати зловмисника, причетного до скоєння злочину:

«Ми з’ясували що чоловіки разом розпивали алкогольні напої, коли між ними раптово виник конфлікт. 32-річний киянин вдарив по голові опонента та він впав. Після скоєного правопорушник втік. Завдяки проведенню невідкладних оперативно-розшукових заходів за кілька годин вдалось затримати підозрюваного».

За нанесення тяжких тілесних ушкоджень раніше судимого за розбійний напад та крадіжки місцевого мешканця затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва слідчі повідомили фігуранту про підозру у скоєнні злочину та судом обрано йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує від семи до десяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва