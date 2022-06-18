Затримано зухвалого злодія, який намагався обікрасти поліцейську станцію на Прикарпатті
Зловмисник проник до приміщення поліцейського пункту, звідки вчинив крадіжку та намагався втекти. Проте крадієві завадив дільничний офіцер поліції, який виявив чоловіка і затримав його на місці злочину. Фігуранта затримано в процесуальному порядку та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.
Повідомлення до поліції про затримання «ймовірного» злодія в обласному центрі надійшло вчора, 16 червня, близько 18:30. Виїздом слідчо-оперативної групи було встановлено, що 32-річний франківець, шляхом пошкодження вхідних дверей, проник до середини поліцейської станції, звідки намагався викрасти ноутбук. Однак не встиг, бо на робоче місце повернувся дільничий офіцер, який і застав зловмисника «на гарячому» та затримав до приїзду СОГ.
Затриманий раніше притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів і нещодавно йому було повідомлено про підозру за вчинення крадіжки.
Слідчі затримали фігуранта у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15 (замах на злочин) та ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України, та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Наразі вирішується питання про повідомлення йому підозри та обрання судом запобіжного заходу.
Сектор комунікації поліції Івано-ФранківщиниTweet