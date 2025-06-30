На Сумщині судитимуть жінку, яка намагалась продати власне немовля за 30 тисяч доларів

Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно мешканки області, яку обвинувачують у замаху на торгівлю малолітньою дитиною. Їй загрожує кримінальна відповідальність.

За даними слідства, на початку 2025 року 35-річна жінка, перебуваючи на пізньому терміні вагітності, почала шукати «покупців» для своєї майбутньої дитини. Сума, яку вона просила за немовля, складала 30 тисяч доларів США.

Після народження дівчинки 1 травня цього року, жінка домовилась передати дитину мешканцю Білопільської громади, запропонувавши оформлення фіктивного батьківства. За це вона попередньо отримала завдаток у розмірі 1 тисячі доларів США. Під час передачі основної частини коштів її було затримано в процесуальному порядку.

Дії жінки кваліфіковані за ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 149 Кримінального кодексу України — закінчений замах на торгівлю малолітньою дитиною.

Досудове розслідування завершено слідчими відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління поліції у взаємодії зі співробітниками управління карного розшуку, міграційної поліції ГУНП в Сумській області, оперативниками 5-го прикордонного загону ДПСУ та під процесуальним керівництвом прокуратури.

Відділ комунікації поліції Сумської області