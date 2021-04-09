Затримано зловмисників, які вимагали у харків’янки неіснуючий борг у $50 тис.

Харківська обласна прокуратура здійснює процесуальне керівництво за фактом вимагання (ч. 2 ст. 189 КК України).

За даними слідства, група з трьох чоловіків вимагала у 43-річної харків’янки грошові кошти, які вона нібито заборгувала. Зловмисники погрожували потерпілій та її рідній фізичною розправою, якщо вона не віддасть гроші.

Щоб довести свою обізнаність стосовно близьких потерпілої, зловмисники повідомляли їй інформацію про місце їхнього проживання, вік, роботу, шляхи пересування тощо.

Залякана жінка віддала вимагачам 20 тисяч доларів, однак зловмисники на цьому не зупинились і продовжили свої погрози, щоб отримати всю суму.

Встановлено, що до скоєння зазначеного кримінального правопорушення причетні троє осіб — 58-річний та 59-річний харків’яни, а також 35-річний чоловік, який є сином одного із них та на даний час мешкає у Києві.

8 квітня 2020 року, після чергової передачі коштів, які жінка перерахувала на карту, зазначену зловмисниками, трьох чоловіків затримано в порядку ст. 208 КПК України. Під час затримання один зі зловмисників чинив опір — намагався втекти та спробував здійснити наїзд автомобілем на правоохоронців.

Спецоперація проводилась одночасно на території Харкова та Києва за силової підтримки співробітників відділу швидкого реагування Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України та роти поліції особливого призначення «СХІД».

Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру. За місцем мешкання затриманих проведено обшуки.

Досудове розслідування проводять слідчі Слідчого управління ГУНП в Харківській області, оперативний супровід здійснюють співробітники Управління внутрішньої безпеки Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України, Управління Служби безпеки України в Харківській області.

Слідчі дії тривають.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури