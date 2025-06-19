Затримано 31-річного одесита, причетного до смерті 7-річної Соломії Тарасюк

Вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру та обрання запобіжного заходу. Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі.

За даними слідства, чоловік проживає поряд з родиною дівчинки. Дитина знала сусіда, тому пішла з ним до нього додому, де він позбавив її життя.

Попередньо, причиною смерті дівчинки є удушення. Точну причину встановить судово-медична експертиза.

Аби приховати сліди злочину, чоловік в коробці вивіз тіло вбитої за декілька кварталів, де покинув у підвальному приміщенні.

Поліцейські вилучили низку речових доказів, які будуть скеровані на експертні дослідження. Також криміналісти мобільної ДНК-лабораторії слідчого управління ГУНП в Одеській області під час першочергових слідчих дій зібрали для досліджень біологічні сліди та біологічні зразки вбитої і фігуранта.

Зловмисник був у розшуку за ТЦК та СП. Він затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру в умисному вбивстві малолітньої дитини та обрання запобіжного заходу. Згідно з санкцією п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України, максимальне покарання за даний злочин – довічне позбавлення волі.

Слідство триває. Встановлюються всі обставини трагедії. Процесуальне керівництво у справі здійснює Малиновська окружна прокуратура міста Одеси.

Нагадаємо: семирічна Соломійка зникла вчора ввечері із двору. Про це мати повідомила в поліцію вночі. Родина в поле зору поліцейських раніше не потрапляла. Правоохоронці негайно розпочали розшук дитини. До пошукових заходів були задіяні співробітники управлінь карного розшуку та кримінального аналізу, відділу ювенальної превенції ГУНП в Одеській області, оперативники всіх територіальних підрозділів Одеського районного управління поліції № 1, нацгвардійці. Посильну допомогу правоохоронцям надавала й громадськість. Пообіді дівчинку, на превеликий жаль, виявили мертвою.

Відділ комунікації поліції Одещини