На Запоріжжі водій намагався «підкупити» поліцейського

Співробітники сектору реагування патрульної поліції задокументували факт пропонування неправомірної вигоди водієм-порушником за непритягнення його до кримінальної відповідальності. Наразі відкриті два кримінальні провадження.

3 вересня близько 17:20 співробітники сектору реагування патрульної поліції Василівського районного управління в селищі міського типу Комишуваха зупинили водія автомобіля «Мерседес Е200» за порушення правил дорожнього руху. Під час складання постанови за ч. 5 ст. 121 (Порушення водієм правил керування транспортним засобом) КУпАП та перевірці документів у водія 1983 року народження було виявлено, що номерні агрегати транспортного засобу не відповідають номерам, зазначеним у свідоцтві про його реєстрацію.

Щоб уникнути відповідальності, водій запропонував працівникам поліції неправомірну вигоду в сумі 500 доларів США та 3800 гривень.

Співробітники поліції двічі попередили порушника про кримінальну відповідальність, передбачену за пропозицію дачі хабаря посадовій особі, однак, водій свої наміри не залишив.

Працівники сектору реагування патрульної поліції негайно доповіли про цей факт своєму керівництву та викликали слідчо-оперативну групу відділення № 2 Запорізького районного управління поліції.

За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Найсуворіша санкція статті передбачає до чотирьох років позбавлення волі.

Крім того, дізнавачем відкрито кримінальне провадження за ст. 290 (Знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу) Кримінального кодексу України. Тривають досудові розслідування.

Відділ комунікації поліції Запорізької області