Затримано 35-річну одеситку, яка вербувала дівчат для сексуальної експлуатації за кордоном

Зловмисниця обіцяла їм привабливу зарплатню, гарні умови праці та проживання в одній із країн Європейського Союзу. Слідчі повідомили фігурантці про підозру. Їй загрожує до 12-ти років ув’язнення.

Співробітники управління міграційної поліції ГУНП в Одеській області встановили, що одеситка організувала пошук, підбір та вербування уразливих через збіг різних обставин дівчат для надання послуг інтимного характеру в одній із країн Євросоюзу.

Припинили протиправні дії зловмисниці після вербування нею через знайомих та за допомогою створених в одному з месенджерів груп двох одеситок віком 20 та 23 років. Жінка обіцяла їм, що вони отримуватимуть до 1000 доларів за п’ять днів «роботи», яка полягала у супроводженні чоловіків на відпочинку з подальшим наданням їм сексуальних послуг. Також вербувальниця запевняла, що на дівчат очікують порядні клієнти, з якими вони почуватимуться в безпеці.

За послуги з «працевлаштування» робітниці повинні були платити їй до 300 доларів на тиждень залежно від кількості «відпрацьованих» днів.

Спільно зі слідчими відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 за підтримки 26 прикордонного загону Державної прикордонної служби України зловмисницю затримали. Під час обшуку за її місцем мешкання правоохоронці вилучили банківські картки, мобільні телефони та інші речі, що становлять інтерес для слідства.

Слідчі повідомили правопорушниці про підозру за ч.ч. 1 та 2 ст. 149 Кримінального кодексу України. Наразі підозрювана в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу. Слідство триває під процесуальним керівництвом Суворовської окружної прокуратури міста Одеси.

За вербування людей, вчинене з метою експлуатації, з використанням уразливого стану потерпілих, зокрема повторно, жінці загрожує позбавлення волі на строк до 12-ти років з конфіскацією майна або без такої.

Відділ комунікації поліції Одещини