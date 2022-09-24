Затримано 37-річного одесита, який в міському сквері вчинив хуліганські дії та пограбував хлопчика

Два правопорушення одесит скоїв серед білого дня впродовж кількох хвилин. Правоохоронці помістили чоловіка до ізолятора тимчасового тримання і повідомили йому про підозру за статтями 296 та 186 Кримінального кодексу України.

Спочатку зловмисник погнався з ножем за компанією підлітків, коли ті під час прогулянки на велосипедах ненароком зачепили його колесом. А коли діти злякались зухвалого незнайомця й почали розбігатися, правопорушник схопив один із покинутих ними двоколісників і поїхав на ньому геть.

По гарячих слідах у тому ж парку зловмисника затримали. В якості речових доказів правоохоронці вилучили з місця скоєння злочину ніж, яким чоловік лякав дітей, а також велотранспорт 13-річного хлопчика.

«Слідчі затримали фігуранта в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України і під процесуальним керівництвом Суворовської окружної прокуратури міста Одеси повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу: ч.4 ст.186 (грабіж) та ч.4 ст.296 (хуліганство). Максимальне покарання, передбачене даними статтями, – до десяти років позбавлення волі», – повідомив начальник слідчого відділу відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Ярослав Клинч.

Правоохоронці клопотатимуть в суді щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Одеське районне управління поліції № 1