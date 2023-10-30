Затримано агента ФСБ, який встановив приховані вебкамери на дорогах Запоріжжя, щоб шпигувати за колонами ЗСУ

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Він збирав розвіддані про маршрути руху та кількість техніки і військових Сил оборони, які відправлялися на передову.

Одним із перших завдань цього зрадника був збір відомостей про місцеве обласне управління СБУ. Таким чином він потрапив у поле зору внутрішньої безпеки та контррозвідки української спецслужби, які почали документувати протиправну діяльність російського агента.

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Встановлено, що для відслідковування колон ЗСУ зрадник встановив уздовж основних автошляхів регіону власні приховані вебкамери.

Втім, співробітники Служби безпеки своєчасно виявили і деактивували приховані відеопристрої. Таким чином СБУ запобігла передачі розвідданих агресору.

У зоні особливої уваги рф були колони важкої бронетехніки та артилерії ЗСУ, які залучені до контрнаступальних операцій на південному фронті.

Агент встановив вебкамери у локаціях, на які йому вказав «куратор» з фсб.

Після встановлення вебкамер вони мали здійснювати безперервну онлайн-трансляцію автомобільного трафіку з наданням віддаленого доступу кадровим співробітникам фсб.

За виконання ворожого завдання російська спецслужба переправила на банківську картку свого агента грошову винагороду у розмірі 30 тисяч гривень.

СБУ поетапно задокументувала злочинні дії зловмисника та затримала агента під час технічної перевірки однієї з ворожих вебкамер.

За даними слідства, поплічником агресора виявився місцевий житель. Наприкінці вересня цього року він дистанційно вийшов на адміністратора прокремлівського Телеграм-каналу і запропонував йому свою допомогу у війні проти України.

Після отримання «пропозиції» адміністратор російського інтернет-ресурсу вивів чоловіка на зв’язок через месенджер з представником фсб.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України.

Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Служба безпеки України

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