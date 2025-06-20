Затримано агента ФСБ, який займався підпалами та готував убивство в Києві

Контррозвідка Служби безпеки та Національна поліція затримали агента фсб, який на замовлення ворога мав здійснити замовне вбивство у столиці України.

Для вчинення злочину кілер отримав від куратора координати схрону, з якого забрав пістолет Макарова та 50 набоїв до нього.

За матеріалами справи, ворожим агентом виявився 33-річний мобілізований, який самовільно залишив військову частину і почав працювати на окупантів.

До уваги російської спецслужби дезертир потрапив уже перебуваючи в СЗЧ, коли почав шукати «легких грошей» у Телеграм-каналах.

Після вербування агент прибув до Києва, де як «тестове завдання» спочатку підпалив декілька авто Сил оборони.

Особу потенційної жертви на вбивство кілер мав отримати від куратора найближчим часом, після виконання іншого завдання від ворога – проведення розвідки однієї з військових частин у Києві.

За інструкцією російського спецслужбіста фігурант орендував квартиру поблизу військової будівлі. Потім влаштувався кур’єром сервісу доставки, щоб приховано стежити за периметром оборонного об’єкта.

Співробітники Служби безпеки спрацювали на випередження і затримали агента «по гарячих слідах» після підпалу авто. За місцем тимчасової оселі фігуранта вилучено споряджений до замаху пістолет і телефон, за допомогою якого він контактував із фсб.

Наразі слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період). Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації його злочинів за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Служба безпеки України