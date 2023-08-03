Затримано групу шахраїв, які за підробленими документами продавали квартири киян

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури та Печерської окружної прокуратури міста Києва викрито та повідомлено про підозру п’ятьом мешканцям столиці – учасникам організованої злочинної групи, за фактами вчинення шахрайських дій, незаконному відчуженню майна та заволодінні грошовими коштами в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України).

В ході документування злочину встановлено, що учасники організованої групи підробили документи на неіснуючу квартиру в Печерському районі міста Києва та організували її огляд добросовісному покупцю. Вводячи в оману потерпілого, зловмисники фактично здійснили показ іншої квартири, яка по технічним характеристикам є ідентичною. Надалі підозрювані відчужили покупцю неіснуючу квартиру за 29 млн гривень та заволоділи даними коштами.

Крім цього, учасники групи, підробивши довіреність на підставну особу, незаконно відчужили квартиру у Подільському районі міста Києві, що належить громадянці, яка фактично проживає в Королівстві Данія. Вартість квартири становить 2,6 млн гривень.

Наразі організатору злочину обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 9 млн грн, інші учасники групи перебувають під домашнім арештом.

Слідство триває.

Досудове розслідування здійснюється слідчим відділом Печерського управління поліції ГУНП у м. Києві за оперативного супроводження 3 управління Головного управління «Д» Департаменту захисту національної державності СБУ.

Київська міська прокуратура