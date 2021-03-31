Поліцейські затримали зловмисника причетного до вбивства студентки з Дніпропетровщини

За скоєне затриманому, 19-річному мешканцю Житомирської області, загрожує до п‘ятнадцяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, що вчора, 30 березня, близько 20.30, на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про те, що у квартирі одного з будинків на вулиці Личаківській у Львові, яку власниця здавала в оренду, було виявлене тіло невідомої дівчини з ознаками насильницької смерті.

За вказаною адресою негайно виїхали слідчо-оперативна група Львівського районного управління поліції, а також оперативники карного розшуку та співробітники інших служб поліції Львівщини.

На тілі загиблої правоохоронці виявили множинні колото-різані рани, які, ймовірно, й стали причиною смерті. Також правоохоронці встановили особу дівчини — 19-річної мешканки Дніпропетровської області, студентки одного з львівських вищих навчальних закладів. Крім того, встановлено, що того ж дня, 30 березня, з заявою про її зникнення у поліцію звернулась матір дівчини.

Слідчі Львівського районного управління поліції, за процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури, відкрили провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Вже за кілька годин правоохоронці встановили особу зловмисника, причетного до вбивства, 19-річного мешканця Житомирської області. Оперативники карного розшуку поліції Львівщини спільно із колегами з Рівненської та Житомирської областей затримали його у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру у скоєнні вбивства та обрання йому запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Львівської області