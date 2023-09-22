Затримано інтернет-шахрая, який продавав неіснуючі автомобільні запчастини

Мешканець Київської області налагодив реалізацію автодеталей та комплектуючих до автомобілів через мережу інтернет. Коли клієнти перераховували аванс, продавець переставав виходити на зв’язок. Чоловіку оголошено про підозру, він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Слідчі Голосіївського управління поліції спільно з управлінням протидії кіберзлочинам в місті Києві Департаменту кіберполіції НПУ за процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури викрили у шахрайстві 35-річного уродженця Луганщини, який під приводом продажу автозапчастин ошукав громадян по всій Україні.

Під час досудового розслідування встановлено, що зловмисник моніторив на трьох сайтах в мережі інтернет запити громадян про зацікавленість ними купівлі деталей для автомобіля та відписував в особисті повідомлення з пропозицією щодо вигідної ціни. За відправлення товару він вимагав у покупців аванс на банківську картку, однак після надходження коштів, чоловік не виходив на зв’язок, а замовлення покупці так і не отримували.

Наразі правоохоронцями встановлена причетність чоловіка до скоєння десяти епізодів шахрайств на території України, втім у слідчих є інформація, що потерпілих може бути щонайменше 50 осіб, а загальна сума збитків може складати близько 300 тисяч гривень.

Поліцейські затримали фігуранта у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час проведення обшуку за місцем його мешкання у Київській області, правоохоронці вилучили банківські картки, ноутбук та мобільний телефон, які мають пряме відношення до скоєння злочину.

Слідчі за процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 190 – шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій, вчинене повторно, з використанням електронно-обчислювальної техніки Кримінального кодексу України. Суд вже обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва