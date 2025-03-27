Затримано колаборанта з Херсонщини, який працював у виправній колонії під окупантами

Під час тимчасової окупації Херсонщини чоловік з ідеологічних мотивів пішов працювати у виправну колонію молодшим інспектором. А після деокупації міста – мобілізувався до української армії, аби «залягти на дно» та уникнути відповідальності. За колабораційну діяльність зловмиснику загрожує до 15 років в’язниці.

Оперативники Херсонського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції спільно з колегами з УСБУ в Херсонській області встановили та затримали 43–річного поплічника окупантів. Під час захоплення ворогом Херсонщини чоловік добровільно пішов на службу до «сєвєрной ісправітєльной колонии №90 управлєнія служби наказаній по Херсонской області». Там йому видали російський формений одяг та призначили на посаду молодшого інспектора групи надзору відділу безпеки.

Перебіжчик здійснював контроль за дотриманням режиму ув’язнених, зокрема військовополонених та патріотично налаштованих українців. За цю роботу зрадник отримував грошове забезпечення у російських рублях.

Кремлівський посіпака настільки бажав вислужитись перед окупаційною владою, що навіть агітував місцевих мешканців максимально допомагати військовим рф, а також проводив активну діяльність проти України. Однак, коли наші військові вибили загарбників із частини Херсону, то кремлівська маріонетка залишилась ні з чим.

Не бажаючи нести відповідальності за роботу на ворога, чоловік вирішив «залягти на дно» в іншому регіоні держави, де згодом мобілізувався на службу до одного з військових формувань. Там він відповідав за навчання та підготовку українських військовослужбовців.

Наразі зловмисника затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За матеріалами ДВБ Нацполіції слідчі УСБУ у Миколаївській області повідомили перебіжчику про підозру за ч. 7 ст. 111-1 (Колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Санкція інкримінованої статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Миколаївська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону. Заходи проводились за підтримки співробітників управління внутрішньої безпеки ВСП ЗСУ.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України