Затримано львів’янку, яка забила до смерті рідну бабусю

Жінці обрано найсуворіший запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

За процесуального керівництва прокурорів Галицької окружної прокуратури міста Львова затримано та повідомлено про підозру 33-річній львів’янці. Її підозрюють в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України).

За даними слідства, 7 листопада 2023 року жінка повернулась додому, в квартиру де проживала разом із своєю мамою та бабусею.

Між підозрюваною та потерпілою виник черговий конфлікт, у ході якого фігурантка нанесла численні удари руками та ногами по голові та тілу родички.

Від отриманих травм 76-річна жінка померла на місці події.

На наступний день тіло пенсіонерки виявила інша внучка, яка прийшла її провідати. Вона ж подзвонила у поліцію.

Підозрювану затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Слідчі дії тривають.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Нацполіції у Львівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури