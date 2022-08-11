Затримано мародерів, які під час російського вторгнення обкрадали ломбарди в Бучі
10 серпня поліцейські Бучанського районного управління поліції провели обшуки в помешканні 30-річної жительки столиці та її 45-річного поплічника.
«Загальна вартість викраденого становить майже 800 тисяч гривень. Під час ворожих обстрілів вітрини закладів були розбиті, злодії проникли всередину і забрали цінну техніку, готівку та коштовності», – розповів очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.
За скоєне зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі.
Відділ комунікації поліції Київської областіTweet