Затримано мародерів, які під час російського вторгнення обкрадали ломбарди в Бучі

10 серпня поліцейські Бучанського районного управління поліції провели обшуки в помешканні 30-річної жительки столиці та її 45-річного поплічника.

«Загальна вартість викраденого становить майже 800 тисяч гривень. Під час ворожих обстрілів вітрини закладів були розбиті, злодії проникли всередину і забрали цінну техніку, готівку та коштовності», – розповів очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

За скоєне зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Київської області