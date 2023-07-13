запорізькі поліцейські перекрили міжрегіональний канал постачання наркотиків до виправної колонії

Запоріжанин, який відбував покарання на Заході України, за допомогою спільників із «волі» організував наркотрафік у виправну колонію. Правоохоронці затримали правопорушників, ініціатора злочинного бізнесу конвоювали до регіону походження та взяли під варту.

Працівники обласного управління карного розшуку разом зі слідчими, оперативниками Запорізького РУП, колегами з Волинської області та співробітниками Маневицької колонії задокументували діяльність осіб, які переправляли ув’язненому наркотичні засоби для особистого вживання та розповсюдження на території закладу.

Організував наркобізнес 36-річний житель Запоріжжя, який відбував покарання за скоєння майнових злочинів у зазначеному виправному закладі. До протиправної діяльності він залучив двох земляків.

Запоріжці у своєму регіоні купували метадон, метамфетамін, марихуану, PvP, ретельно маскували «товар» у речі, засоби гігієни або продукти харчування та з метою конспірації відправляли посилки товаришеві на імена інших засуджених. Отримувач вживав заборонені речовини особисто та збував іншим наркозалежним ув’язненим.

6 липня за силової підтримки спецпризначенців КОРД правоохоронці провели низку санкціонованих обшуків за місцями мешкання запорізьких фігурантів. У результаті вилучили мобільні телефони, «чорнові» записи, автомобіль, згортки та зіп-пакети з наркотичними засобами, пігулки, шприци, електронні ваги, банківські картки та інші речові докази.

Вилучене направлено до Запорізького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

Правоохоронці задокументували й злочинну діяльність ув’язненого фігуранта, термін відбування покарання якого майже сплинув, та конвоювали його до Запоріжжя. Йому та його спільнику обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Третій зловмисник перебуватиме під домашнім арештом.

Попередньо затриманим інкримінують злочин, передбачений ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Однак за результатами слідства діям кожного буде надано остаточну правову кваліфікацію.

Процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні здійснює Дніпровська окружна прокуратура міста Запоріжжя. Наразі поліцейські встановлюють повне коло осіб, причетних до протиправної діяльності, а також джерела походження заборонених речовин. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо: за шість місяців 2023 року запорізькі поліцейські виявили понад 1200 правопорушень, пов’язаних із незаконним обігом наркотиків.

Відділ комунікації поліції Запорізької області