Затримано мешканця Львівського району, підозрюваного у вбивстві своєї матері

Як встановили правоохоронці, зловмисник жорстоко побив 71-річну матір та пішов спати – від отриманих травм жінка померла на місці події. За скоєне йому загрожує покарання – до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

12 листопада, близько 8.00, до поліції зателефонував 46-річний мешканець одного з сіл Львівського району, який повідомив, що його мати померла.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2, а також експерти-криміналісти поліції Львівщини. Правоохоронці виявили у помешканні тіло 71-річної жінки з ознаками насильницької смерті.

Оперативники кримінальної поліції провели першочергові слідчі дії, опитали сусідів, вивчили відео з камер спостереження та встановили, що до смерті пенсіонерки причетний її син, 46-річний житель Львівського району. Напередодні він приїхав до матері та, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, під час сімейного конфлікту наніс жінці численні удари ногами та руками по тілу.

Від отриманих травм жінка померла на місці події, а син пішов спати. Зранку він зателефонував до поліції та повідомив, що матір ніби раптово померла вночі.

Поліцейські затримали зловмисника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Слідчі територіального підрозділу поліції повідомили затриманому про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області